中國打壓宗教自由 爆破強拆山西教堂

2018-01-10 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教信仰事件頻傳，山西省臨汾市的金燈台大教堂，週二（9日）被當局以商業發展用地為由，以爆破方式強行拆毀，目睹過程的信徒不禁落淚，還有信徒在之後被當局控制，以免消息外傳。

香港媒體報導，金燈台大教堂是當地家庭教會斥資1700萬人民幣興建，擁有超過500名信徒。當地政府多年來稱教堂所在位置具有商業價值，希望拆除教堂最作為商業用地，但一直遭信徒拒絕，他們認為，這只是當局打壓宗教自由的藉口。

根據教會領袖楊榮麗指出，當局自7日起以圍板包圍教堂，還有公安和武警在現場把守，不僅禁止信徒進入，還派出工人砸毀教堂玻璃。非盈利基督教人權機構、對華援助協會會長傅希秋在9日在推特表示，教堂被當局以定向爆破方式拆毀。當天下午3時，工人在教堂四周埋下炸藥，將教堂引爆強拆。

在中國，拒絕接受政府領導的基督教教會被稱為「家庭教會」，「三自教會」則是指受政府認可、在政治方面接受政府領導的中國基督教教會。

據「維權網」指出，楊榮麗因拒絕政府拆除教堂，又拒絕加入官方的「三自教會」，2009年當局派出約500名警察圍堵教會、毆打信徒。楊之後被控「非法佔用農用地罪」及「聚眾擾亂交通秩序罪」，遭判刑7年，於2016年獲釋。