美國打北韓中共就犯台？ 美國學者：中國沒這麼蠢

華府智庫布魯金斯學會外交政策研究主任歐漢龍認為，即使美國與北韓發生衝突，也能軍事支援台灣，中國不會蠢到利用北韓危機來犯台。（資料圖，路透）

2018-01-10 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕近期朝鮮半島局勢雖出現轉機，但有國外專家認為，若美國與北韓發生軍事衝突，中國可能會藉機武力犯台。對此，美國有多名學者都不以為然，如華府智庫布魯金斯學會外交政策研究主任歐漢龍（Michael O’Hanlon）認為，即使美國與北韓發生衝突，也不會影響到他們對台灣的支援，「中國沒那麼蠢！」

據《三立新聞網》報導，旅台加籍媒體人、「台灣守望（Taiwan Sentinel）」總編輯寇謐將（J. Michael Cole）認為，若美國對北韓動武，中國將藉機武力犯台。但許多其他專家反對此說法，例如歐漢龍就認為，從美軍的實力來看，即使與北韓發生衝突，也不會影響美方對台的軍事援助，中國不會選擇冒這個險，「我不認為中國會那麼蠢！」

另外，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）也反對中國藉北韓問題犯台的說法，認為中國「一次只能處理一個危機」，美國與北韓真的發動戰爭，那中國光是得處理這個「大問題」都相當頭痛，不可能再替自己製造難題，相信中國政府還是會保持自制。