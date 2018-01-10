習近平打貪清除異己？中國掀官員自殺潮

習近平強力推行「反貪打虎」的清廉運動，掀起一波波官員自殺潮，至去年19大後仍未止歇。圖為去年11月自殺的解放軍原政治部主任上將張陽。（歐新社）

2018-01-10 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕習近平在2012年中共第18次全國代表大會上，順利成為中國總書記，隨即執行「反貪打虎」的清廉運動，不過孰料此項政策從開始到現在，竟掀起一波官員自殺潮，至去年19大後仍未止歇。

綜合媒體報導，中共總書記習近平上任以來致力打貪，出現許多官員「畏罪自殺」的情形，先前中共18大結束後，習近平力推反貪腐運動，官員自殺人數也跟著上升，光是2014年就有72名官員自殺，大部份自殺方式為跳樓、服毒、開槍或臥軌，但也有許多離奇的自殺方式，有官員身中11刀死在辦公室，被當局解釋為自砍的「試探性自殺」。

除了官場外，軍方也在習近平的打貪下，出現自殺潮，據統計自2012年以來解放軍在少將職銜以上自殺者，已超過15人以上，多數都是任職於後勤或與軍費有關的職位，而且僅有少部分案件對外公開。

而在19大後的自殺潮仍未止歇，光是去年11、12月間，就有包括上海市委統戰部副部長戴晶斌、解放軍原政治部主任上將張陽，在內的5名官員或軍方將領自殺身亡。

有異議人士指出，中共的反貪行動背後都有強烈的權力鬥爭背景，懷疑許多高級官員有些可能是真正的犯罪，有些恐是被逼迫空出職位讓習近平的親信填補空缺，而強加上的莫須有罪名。

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