黑人小孩是「叢林最酷猴」？ H&M遭批種族歧視

著名服飾品牌「H&M」因為使用了一名黑人小孩來當一件寫著「叢林裡最酷的猴子」衣服的模特兒，遭批評涉及種族歧視。（圖擷取自H&M）

2018-01-08 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕著名服飾品牌「H&M」因為使用了一名黑人小孩來當一件寫著「叢林裡最酷的猴子（coolest monkey in the jungle）」衣服的模特兒，外界批評此舉涉及種族歧視，「H&M」於是在8日向外界道歉。

根據《CNN money》報導，這名黑人小孩的照片出現在「H&M」的英國網路商店上，他穿著一件寫著「叢林裡最酷的猴子」的衣服，不過社群媒體上許多網友對此展開批評，也有不少名人對此事批判。

報導稱，設計師梅迪納（Alex Medina）在推特上稱：「在2018年，品牌／藝術總監不該如此粗心疏忽與欠缺意識。」、紐約時報的專欄作家布洛（Charles Blow）則轟：「你們（H&M）是沒腦嗎？」還有網友改圖，將衣服上字的修改成：「在有著種族主義的H&M型錄上最酷的孩子。」

面對外界批評，「H&M」目前已將此圖刪除，並在8日向可能因此舉被冒犯到的任何人道歉。

「H&M」並不是首間因種族歧視爭議被批評的公司，民生用品大廠「聯合利華（Unilever）」旗下的知名品牌「多芬（Dove）」，在去年10月的品牌廣告中描述一名黑人女子在使用產品後，脫掉T恤變身為白人，結果被網友譴責涉及種族歧視，多芬後來也因此道歉。