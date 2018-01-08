港大前校長馬斐森：中國官員經常給「建議」

2018-01-08 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學前校長馬斐森提早卸任，轉往英國愛丁堡大學出任校長。他向媒體坦承，任內飽受壓力，和香港「中聯辦」的官員經常提出「建議」，他已經把這看做是工作的一部分。

「中聯辦」的全名是「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」；綜合港媒報導，馬斐森在接受《南華早報》專訪時透露，任內「經常」與中聯辦會晤，他說，「全部本港大學的領袖都跟中聯辦聯絡，而中聯辦對本港的教育事務有興趣...我認為這是工作的一部分。」

馬斐森指出，和他會晤的官員包括現任香港特首林鄭月娥、前特首梁振英，以及中國教育部官員。他表示，任內感受到來自各方的壓力，包括政治人物、校友、學生、職員和媒體，都向他提出建議，但他是以港大利益為優先而作出決定。

在香港學術自由受干預的陰影籠罩下，馬斐森期望，香港教育不要那麼政治化，若政治不是那麼複雜，對像他這樣的學術界人士而言會簡單得多。對於新任港大校長張翔強調要加強與中國合作以推動科研，他指出，港大雖然要尋求中國資金，但繼續保持國際化也十分重要。

教育界立法會議員葉建源則指出，馬斐森對香港政府官員、中聯辦及國家教育部的指控嚴重，如果是提出「建議」，可能屬於干預；如果屬實，反映上述官員過去數年，都可能對香港大學以至其他本地大學施壓，破壞校園自主，涉嫌違反《基本法》。