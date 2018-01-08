中國南海造島 永暑礁軍事化 菲律賓提出外交抗議

根據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的照片，永暑礁已經成為中方的軍事基地，並設有雷達、軍事設備與醫院。（CSIS）

2018-01-08 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後，極力修補與中國的關係，甚至擱置南海議題。但中國近日不斷在島礁上，建築軍事基地，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今（8）日表示，菲國將針對永暑礁（Fiery Cross Reef）軍事化，向中方提出外交抗議。

《中央社》報導，根據近日永暑礁的空拍畫面，島礁目前已成為軍事基地，亞洲時報（Asia Times）指出，島上有一條3125公尺長的飛機跑道，並設有雷達、軍事設備、醫院與約200人的駐軍。

菲國國防部長羅倫沙納今日在記者會上表示，菲律賓的立場是透過外交部，向中國提出抗議。羅倫沙納指出，中方曾承諾這些人造島不會軍事化，只用於觀光等和平用途，如果菲方證實中國在人造島上，派駐軍人與部署武器，這代表中國不守信用。

羅倫沙納進一步表示，菲律賓外交部知道這些情況，會對中國提出抗議，菲國也設有西菲律賓海（部分南海）特別小組，會與中國外交部進行聯繫。羅倫沙納補充，政府常常接獲菲律賓漁民投訴，稱遭到中國海警船騷擾，也會對此提出抗議。

菲律賓在南海爭端中，指國土向南海延伸200海浬的經濟海域為「西菲律賓海」，部分中國在南海的人造島都位在這個範圍內。