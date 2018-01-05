強震？！ 日本百萬民眾被嚇壞 結果是烏龍警報

日本當地時間今上午11點針對包含東京、福島在內的8個都縣發布「強烈」地震即將來襲的速報，嚇壞不少民眾之餘，當時正準備開會的首相安倍晉三也一臉驚愕，網友在推特貼出相關畫面。（圖擷自推特）

2018-01-05 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本當地時間今上午11點針對包含東京、福島在內的8個都縣發布了「強烈」地震即將來襲的速報，嚇壞不少民眾之餘，當時正準備開會的首相安倍晉三也一臉驚愕，許多地鐵及電梯更因此停止運行，但這般大張旗鼓的警報，最後卻證實是地質偶然活動所觸發的假警報，引發許多民眾不滿砲轟。

綜合媒體報導，包含東京、福島、茨城等8處都縣今上午都發布緊急地震速報，在東京一帶就有數百萬民眾接獲通知簡訊及嗡嗡作響的警報，當時警報內容還指「茨城縣外海發生地震，請做好強震來襲的準備」，這起警報讓民眾十分緊張，包含東京地鐵、東京塔的電梯都立刻停止運行。

同一時間，安倍晉三等人也在官邸正準備進行內閣會議，但辦公室突然響起警報聲，安倍及在場官員驚愕的表情也被電視畫面拍下，隨後他們也拿出手機進行確認。

不過日本氣象廳事後指出，該起警報其實是一場烏龍，是地質偶然活動所觸發的假警報，氣象廳也已就此展開調查，不過民眾對此非常不滿，因為當時不管是在家中還是公司內，或是搭乘電車都同時響起警報聲，但後來都沒有發生搖晃，對於警報引發眾人虛驚，日本網友紛紛留言批評「搞什麼，嚇死人了」、「在廁所這麼狹窄的空間裡，警報聲同時響起，真的相當恐怖」、「差點寫了遺書」。

日本氣象廳在2007年起正式使用緊急地震速報作為地震預警系統，當觀測到震度為5弱，或是推估最大震度達到5弱時，就會針對震度4以上的地區發布緊急地震速報。