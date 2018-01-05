川普：若非我對北韓發威 兩韓怎會對話？白癡！

川普在推特上發文表示，要不是自己強勢又施展全力，誰相信南北韓會對話，還罵了句白癡。（資料圖，路透）

2018-01-05 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日與北韓領導人金正恩互嗆，稱自己的核彈按鈕比金正恩更大，因而被國際社會恥笑幼稚。而針對南北韓即將展開對談，川普在4日上午在推特上發文表示，要不是自己態度強勢，對北韓施展「全部威力」，「誰相信南北韓現在正進行對話？白癡！」

川普在推特上發文表示：「（這件事）連所有『專家』都講錯，要不是我態度堅定又強勢，願意對北韓施展我們所有『威力』，誰會相信南北韓正在進行協商？白癡！」、「不過有對話還是好事啦！」

據《NHK》報導，北韓於3日與南韓政府通話，打開了非軍事區板門店的對話渠道，這也是兩韓暌違近2年的破冰。而美國政府一直以不斷施壓的方式，迫使北韓上談判桌，但即使南北韓官方成功對談，也無法直接解決北韓核武問題，美國政府應會依據北韓接下來的態度決定下一步。