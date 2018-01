川普：若非我對北韓發威 兩韓怎會對話？白癡！

2018-01-05 10:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普近日與北韓領導人金正恩互嗆,稱自己的核彈按鈕比金正恩更大,因而被國際社會恥笑幼稚。而針對南北韓即將展開對談,川普在4日上午在推特上發文表示,要不是自己態度強勢,對北韓施展「全部威力」,「誰相信南北韓現在正進行對話?白癡!」

川普在推特上發文表示:「(這件事)連所有『專家』都講錯,要不是我態度堅定又強勢,願意對北韓施展我們所有『威力』,誰會相信南北韓正在進行協商?白癡!」、「不過有對話還是好事啦!」

據《NHK》報導,北韓於3日與南韓政府通話,打開了非軍事區板門店的對話渠道,這也是兩韓暌違近2年的破冰。而美國政府一直以不斷施壓的方式,迫使北韓上談判桌,但即使南北韓官方成功對談,也無法直接解決北韓核武問題,美國政府應會依據北韓接下來的態度決定下一步。

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!