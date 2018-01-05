朴槿恵疑收情報機構數億賄賂 遭追加起訴3罪名

2018-01-05 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕前韓國總統朴槿惠已身負18項指控，昨（4）日又被控曾在其任期內，非法接受國家情報院數10億韓元賄賂，遭檢方追加起訴賄賂、貪污和損失國家資金等罪。

綜合報導，前南韓總統朴槿惠因涉嫌濫權、「閨蜜門」醜聞等事件，已被控18宗罪嫌，昨日又被南韓檢方指控，在其任期內非法接受國家情報院（NIS）數10億韓元賄賂。檢察官稱，朴槿惠約在宣誓就職總統後的2013年初至2016年中，每月接收受國情院5000萬至2億韓元（約新台幣138萬元至550萬元）的「特殊活動費」。

據《韓聯社》報導，這筆錢總額約36.5億韓元（約新台幣1億元），原為國情院用於反間諜活動的專案資金，花費不需收據報銷。由國情院人員在空曠停車場，或靠近總統府青瓦臺的後巷，轉送給朴槿惠的助手。朴槿惠則將大部分資金用於個人目的，如給閨密崔順實在內的友人施打肉毒桿菌、購買服飾、繳交聯繫崔順實的秘密電話賬單、私人住宅維護費、獎勵朴槿惠私人助理等。

首爾中央檢察院表示，將在起訴書中向朴槿惠追加賄賂、貪污和損失國家資金罪。朴槿惠則從去年10月開始至今，抵制一切審理和調查。朴槿惠的律師團則因抗議審判過程偏頗而集體請辭。南韓法院已指派新的國選律師為朴槿惠辯護，但朴槿惠拒絕與其合作。