「炸彈酒」反攻北韓？ 官媒呼籲人民不宜飲用

南韓年輕族群間流行一種將燒酒以及啤酒混合一起喝的「炸彈酒」，這個文化疑似也開始在北韓風行，北韓官媒提醒民眾不宜混合飲用。（法新社）

2018-01-02 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓飲酒風氣盛行，甚至年輕族群間流行一種將燒酒以及啤酒混合一起喝的「炸彈酒」，這個炸彈酒文化疑似也開始在北韓散播，北韓官媒甚至在廣播中提醒民眾，燒酒和啤酒不宜混合飲用。

據《韓聯社》報導，北韓官媒《朝鮮中央廣播電台》元旦播報天氣預報時提醒北韓聽眾稱，「立冬以來熱量消耗增加，應注意養生」，強調過量攝取酒精飲料，或將燒酒和啤酒混合飲用會對心臟和肝臟等調節體溫的器官造成影響，向人民喊話：「燒酒和啤酒單獨飲用更為健康。」

有專家分析指出，北韓官媒在天氣預報中加播飲酒注意事項之舉，可能說明「炸彈酒」已成為當地居民日常飲酒文化；據2009年離開北韓的脫北者透露，當時他們還不知道有此種喝法，而現在卻可以在北韓廣播節目中聽到「炸彈酒」，說明近年來「炸彈酒」文化已經在北韓社會流行。

雖然北韓民間可能近年才開始流行，但高層很早以前就開始流行炸彈酒文化，早在2005年，當時的北韓領導人金正日與赴平壤參加活動的南韓人士共進午餐時表示，聽說南韓流行炸彈酒，有人把這種酒文化傳到了北韓。

「炸彈酒」是一種將高咖啡因飲料混合燒酒或洋酒的喝法，由於酒精強烈容易使人大醉，在南韓年輕族群間風行，據統計，在南韓的炸彈酒混搭法就有36種，不過南韓食品醫藥品安全廳警告，炸彈酒會使體內快速吸收酒精，容易引發心血管疾病等副作用。