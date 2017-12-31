抓到了！ 偷運石油給北韓 船上有23名中國船員

香港籍船隻「Lighthouse Winmore（方向永嘉）」，船上25名船員，有23人都是中國人，涉嫌轉移600噸油品給北韓船隻「Sam Jong2」。（法新社）

2017-12-31 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕一艘香港籍船隻「Lighthouse Winmore（方向永嘉）」，於南韓麗水港裝載1萬4000噸日本精煉油，謊報開往台灣，卻在公海上轉移600噸油品給北韓船隻「Sam Jong2」，方向永嘉返回麗水後立即被扣留，而船上25名船員，有23人都是中國人（mainland Chinese citizens ），另兩人則為緬甸籍。

據《法新社》報導，南韓海關於11月24日扣留船隻，官員透露，從那之後船員就接受了訊問。不過，傳出方向永嘉是由台灣公司「Billions Bunker」集團所租用，對此台灣當局強調，Billions Bunker並非在台灣，而是登記於馬紹爾群島，台灣完全遵守聯合國對北韓的制裁。

報導中指出，方向永嘉在香港的註冊公司為「Win More Shipping」，不過週五（29日）前去該公司地址探訪時卻沒人在。南韓外交部官員指出，最後的調查結果，將呈報給聯合國安理會制裁委員會。