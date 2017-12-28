「黑洞」出現了！中國空污破表無法監測

根據《berkeleyearth》發布的PM2.5觀測圖，可見中國大部分區域皆超標嚴重，甘肅、寧夏、青海一帶更是直接變「黑洞」，超出尺標可監測範圍。（圖翻攝自berkeleyearth.org）

2017-12-28 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國的嚴重霧霾時有所聞，沒想到今（28日）天還真的爆掉啦！根據《berkeleyearth》發布的PM2.5觀測圖，可見中國大部分區域皆超標嚴重，甘肅、寧夏、青海一帶更是直接變「黑洞」，超出尺標可監測範圍，空氣質量指數AQI為999破表。

氣象局科技中心主任鄭明典在臉書發文分享照片，指出「真的破表了！大陸的PM2.5現況，沙塵暴影響區域已經超出監測尺標範圍（黑色），棕色的嚴重空污範圍也異常擴大。」由圖可見，在台灣時間28日晚上十點，中國西北地區幾乎一整片為代表「危險（Hazardous）」的深豬肝色，表示PM2.5平均濃度已大於250µg/m3，非常不健康；沒想到河西走廊因沙塵暴嚴重，一大塊區域更直接破表變「黑洞」，超出系統可監測的PM2.5平均濃度500µg/m3範圍，非常嚇人。

明（29日）台灣因偏東風影響，中南部地區擴散能力差，雲嘉南和高屏區的空氣品質將出現「紅色警示」，中部則為「橘色提醒」，相比起來空品仍好上一點；而鄭明典於貼文回覆網友發問，表示中國這波霧霾將會先朝東北方移動，目前仍不確定會影響台灣多少。