不只日本想買！飛平壤僅10分鐘 南韓也傳要買F-35B

今天也傳出南韓軍方已開始考慮購買10分鐘可飛抵北韓平壤的F-35B戰機。（歐新社）

2017-12-26 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省昨天傳出欲購買可垂直起降的F-35B匿蹤戰機，供海上自衛隊直升機護衛艦「出雲號」使用。今天也傳出南韓軍方已開始考慮購買10分鐘可飛抵北韓平壤的F-35B戰機，作為加強海軍力量的一部分，將部署在2020年下水服役的獨島級兩棲攻擊艦上。

南韓國防部在2014年已決定購買40架採用傳統跑道起降的F-35A匿蹤戰機，現又傳出也想買F-35B，此消息受到外界關注，南韓內部有聲音認為，採購F-35B加上培訓相關人員，費用極為高昂，因此持保守看法。

一名軍方消息人士透露，南韓軍方高層最近確實有討論此事，預計引進少量的F-35B，並在已部署或即將部署的新型戰艦上使用。他進一步指出，「這個想法是為了讓戰艦的戰略價值有最大限度地發揮。」另一名消息人士表示，F-35B可能部署在兩棲攻擊艦「獨島號」上。

外界分析，首爾當局大概會考慮引進幾架F-35B，因為由於F-4和F-5的退役，未來幾年可能會出現戰機短缺，因此可能不得不購買額外的戰機。至於日前決定購買的F-35A，將從2018年至2021年陸續購買40架。

另外南韓軍方與政府消息人士今年8月間也曾透露，美軍考慮在朝鮮半島輪替部署F-22與F-35B戰機，這兩種戰機可在10到20分鐘的短時間內飛抵北韓首都平壤。