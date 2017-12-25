日本環球影城遊客破200萬 台灣人第3名

日本環球影城2017年外國人入場人次突破200萬人，其中台灣遊客超過34萬人，排名第3，僅次於中國和韓國。（圖翻攝自日本環球影城 Twitter）

2017-12-25 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本環球影城（USJ）今（25日）發布新聞稿表示，2017年外國人入場人次突破200萬人，其中台灣遊客超過34萬人，排名第3，僅次於中國和韓國，第4名則為香港遊客。

綜合外媒報導，「第200萬名」幸運女遊客來自新加坡，她在本月19號早上8點31分和家人一同造訪，並抱回環球影城贈送的豪華皇家套票；據統計資料，今年1至11月造訪環球影城的台灣人已經超過34萬人次，排名第3，冠亞軍則分別由中國與南韓奪得。

環球影城觀察歷年數據，自2014年外國人入場人數達100萬以來，短短3年人數就成功翻倍、破200萬大關，其中小小兵樂園、哈利波特魔法世界等園區都非常受到外國觀光客青睞。

環球影城於22日宣布，明年2018年春天開始，「哈利波特魔法世界」主題園區與「水世界」表演將部分翻新，以更厲害的好萊塢特效、動畫技術問世，而風靡全世界的繪本角色「好奇猴喬治（Curious George）」也將首次出現在環球影城，與來自世界各地的遊客同樂。