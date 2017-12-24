超級白色耶誕！北海道耶誕節連3天暴風雪

日本北海道及北陸地區預計從耶誕節（25日）起將有連3天的暴風雪，日本氣象廳已發出暴風雪警戒。（圖翻攝自@bladerunner1982 Twitter）

2017-12-24 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕受朝鮮半島強烈低氣壓影響，日本北海道及北陸地區預計從耶誕節（25日）起將有連3天的暴風雪，日本氣象廳已發出暴風雪警戒，請民眾及遊客小心即將到來的「超級白色耶誕」。

綜合外媒報導，日本氣象廳預測，一股強烈寒流將於下週一（25日）耶誕節當天抵達日本北部上空，該區域天氣將明顯轉差，北海道及本州北陸地區將有可能出現暴風雪；日本放送協會（NHK）報導，耶誕節當天北海道風速將來到每小時40公里，北陸地區每小時30公里，最大陣風可高達每小時58公里，且惡劣天氣將一路持續到週三（27日），呼籲民眾準備好應對暴雪、雪崩等狀況的緊急措施。

札幌、青森、秋田等地預計自週一起將連續2天全日下雨雪，平均溫度為在4至7度；但週二氣溫將明顯下降，青森及秋田最低溫為零下5度，札幌零下8度，遊日人士請特別留意。

東京、大阪、福岡等地區氣溫稍降，但整體天氣不受影響。

北海道去年耶誕期間也有大風雪，札幌市的降雪量更達到50年來最高紀錄，嚴重影響交通，札幌新千歲國際機場更一度關閉，數以萬計旅客受影響。