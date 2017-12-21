網紅測試書本擋子彈誤殺男友 20歲嫩媽認罪恐判6個月

22歲男子路易茲（左），日前測試以書本檔子彈，手拿厚實的百科全書，要求20歲女友培瑞茲（右）以槍射擊，不料子彈穿過書本，路易茲當場遭擊斃。（圖擷取自YouTube）

2017-12-21 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州一對網紅情侶，22歲男子路易茲（Pedro Ruiz），日前測試以書本擋子彈，手拿厚實的百科全書，要求20歲女友培瑞茲（Monalisa Perez）以槍射擊，不料子彈穿過書本，路易茲當場遭擊斃。最近培瑞茲向檢方承認二級殺人罪，將可能被判刑6個月。

綜合媒體報導，今年3月這對情侶在影音網站YouTube開設頻道，成為YouTuber，有2萬多人訂閱，內容大多拍攝惡作劇、表演特技，或是養育3歲女兒的年輕爸媽生活。今年6月26日，路易茲突發奇想向女友表示，想要測試以書本擋子彈，培瑞茲也在推特上預告，「我和路易茲正在拍攝有史以來最危險的影片，是他出的想法，不是我喔。」路易茲的姑姑克勞蒂亞（Claudia Luiz）曾經阻止他們這們做，「但他說想要成名，想要更多觀眾。」

當時19歲、懷孕6個月的培瑞茲，答應男友的要求在家中拍攝這段影片，路易茲手拿一本百科全書放在胸前，培瑞茲則手握「沙漠之鷹手槍」在30公分外射擊，開槍後子彈立即穿破書本，直接擊中男友胸口，3歲的女兒也在場目睹這場悲劇。

本月15日培瑞茲與檢方達成協議，承認二級殺人罪，答應不會從死亡直播中獲得任何經濟利益，終身禁用槍枝，並被判處入獄180天，未來3年每年在獄中服刑30天，另外90天則在電子監控下在家軟禁服刑，最終刑期仍待法官裁定。