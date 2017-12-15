F1擬撤銷舉牌賽車女郎傳統 60％車迷認應保留

F1賽車 （Formula One，一級方程式）比賽期間，皆會邀請外表亮麗女模特兒們，擔任賽前舉牌的工作，因此F1賽車女郎也成為此賽事不可缺少的傳統。（資料照，法新社）

2017-12-15 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕F1賽車（Formula One，一級方程式）比賽期間，皆會邀請外表亮麗女模特兒們，擔任賽前舉牌的工作，因此F1賽車女郎也成為此賽事不可缺少的傳統，但近日F1賽車的首席執行長Chase Carey表示，將可能撤銷此一經典的傳統；據《英國廣播公司》（BBC）報導，網路車迷投票後，統計出顯示高達60%的民眾認為應保留賽車女郎的特色標誌。

綜合外電媒體報導，「舉牌賽車女郎」的工作內容，包括需穿著車隊贊助商的服裝、接受媒體拍照以及協助頒獎事宜，一直是F1賽車的傳統，也被視為賽事的「活廣告」。不過Chase Carey向《英國廣播公司》表示，「我們必須審慎考量各個族群，雖此議題沒有在應首要處理的工作清單之上」，「這將不會是我個人的決定，這個運動賽事的相關人士以及廣大的粉絲們，這些都會納入考量。」

根據《蘋果》報導，部分於中東地區進行的比賽站，因考慮到宗教與保守觀念，舉牌女郎必須相對穿著保守，因此建議，比賽期間的舉牌工作，可以由男性、孩童或吉祥物作為代替，並非一定由女模特兒擔任。