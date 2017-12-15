公開北京大驅逐紀錄片 藝術家華涌被迫逃

中國北京藝術家華涌走過低端人口被驅逐現場紀錄。（圖擷取自華涌發布的紀錄片YouTube）

2017-12-15 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今年11月中國北京發生一場致命火災之後，官方隨即展開空前的清除「低端人口」行動，數十萬人在嚴冬中被迫驅離居住地，引發外界強烈批評，當地畫家華涌拍下紀錄片並po網，結果，這件事觸怒當局，他也被迫逃離北京，正在首都外的城市輾轉躲避警方追緝。

《紐約時報》報導，華涌坦承，他因為會畫畫，本來不在被驅逐的「低端人口」之列，但是他以手機拉出自拍棒拍出的驅逐紀錄片，真實的將北京打工者遭驅逐情況、心情一一呈現，他是以邊走邊拍的方式紀錄，走過被拆成廢墟的房屋前、遭驅逐農民工對前途無望與無奈、官員破門突襲的情景、當然還有居民抗爭要暖氣、要吃飯的畫面；整個感覺像是一場災難。

華涌將紀錄片不斷的po網，觸怒官方，警察深夜到他在北京郊區通州來抓他，在朋友的幫助下，漏夜逃離北京，更丟掉手機的SIM卡，以免被追蹤，不過強調，他會繼續在網上發布影片和信息。

報導指出，華涌靠繪畫為生，曾在2012年用血寫下「六四」二字，以紀念1989年的天安門六四民主運動，不過，遭中國判勞動教養；在今年冬天又發生大驅離事件，在被迫離開北京前夕，他表示「在一個不能講真話的環境裡，創造藝術品是毫無價值的事情」。

華涌也在Twitter上發表公開信公開信中，強調「希望自由國度裡的朋友們關心在非自由國度裡正在煎熬的人們，更希望非自由國度的人民勇敢地站起來，去爭取做人的權利和尊嚴」。