美戰機敘空域射信號彈示警 逐退俄戰機

〔中央社〕美國媒體報導，國防部官員今天證實，兩架俄羅斯蘇愷25型（Su-25）噴射戰鬥機進入敘利亞上空的「非衝突區」後，美軍兩架F-22「猛禽式」（Raptor）戰機發射信號彈警告驅離。
「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）報導，這位五角大廈官員表示，這起事件發生在昨天，當時這兩架俄國戰機越界進入幼發拉底河東方的限制空域。
美國與俄國是為避免雙方軍機在敘利亞發動攻擊時發生衝突，而將這處空域劃設為「非衝突區」。
這位官員說，美國戰機攔截示警後，俄國戰機立即飛離那處空域。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔中央社〕美國媒體報導，國防部官員今天證實，兩架俄羅斯蘇愷25型（Su-25）噴射戰鬥機進入敘利亞上空的「非衝突區」後，美軍兩架F-22「猛禽式」（Raptor）戰機發射信號彈警告驅離。
「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）報導，這位五角大廈官員表示，這起事件發生在昨天，當時這兩架俄國戰機越界進入幼發拉底河東方的限制空域。
美國與俄國是為避免雙方軍機在敘利亞發動攻擊時發生衝突，而將這處空域劃設為「非衝突區」。
這位官員說，美國戰機攔截示警後，俄國戰機立即飛離那處空域。
熱門推播