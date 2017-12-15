北韓：美若海上封鎖 將予以無情反制

2017-12-15 00:30

〔中央社〕北韓今天透過國營傳媒警告，美國若實施北韓視同「戰爭行為」的海上封鎖，北韓將採取「無情的自衛」措施。

中央通信社引述北韓外交部官員的話說，海上封鎖行動將「悍然侵犯」到北韓主權和尊嚴。

報導中並說，美國總統川普企圖實施這種封鎖，是「邁向核戰的極端危險一大步」。不過目前並不清楚，報導所指為美國何種主張。

北韓中央通信社說：「一旦美國及其追隨者企圖對我國實施海上封鎖，我們就會將之視為戰爭行為，因而將採取我們一再警告的無情自衛反制措施來因應。」