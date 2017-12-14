川普簽國防授權法案 中外交部跳腳：嚴重干涉內政

美國總統川普12日在白宮簽署2018年美國國防授權法案，可望強化台美軍事交流，此舉引發中國強烈不滿。（彭博）

2017-12-14 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普12日在白宮簽署2018年美國國防授權法案，法案中提到應該邀請台灣軍隊參與類似「紅旗」等軍事演習、考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適當性與可行性，此舉令中國跳腳，中國外交部今（14日）回應，已向美國提出嚴重交涉。

本報報導，國防授權法案以國會決議方式表示，美國應強化與改進和台灣的長期夥伴及合作關係，像是美國應該邀請台灣軍隊參與類似「紅旗」等軍事演習、美國應執行美台軍官與資深官員間的交流計畫以改善兩軍關係、支持擴展以台灣人員在美受訓或與美軍共同受訓的交流項目、考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適當性與可行性；美國總統川普12日簽署生效，可望強化台美軍事交流。

中國方面對此十分不滿，中國駐美公使李克新揚言，若美軍艦訪台，就是中國解放軍武力統一台灣之日；中國外交部發言人陸慷今天也回應表示，美國國防授權法案雖然不具備法律約束力，但嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方已向美國政府提出嚴正交涉。

陸慷指出，該法案涉台條款是對中國內政的干涉，要求美方充分認清有關涉台條款的嚴重危害性，以免損害中美合作和台海和平穩定。