中國公使嗆「武攻」台灣 包道格：針對美國而來

中國駐美公使李克新日前表示，美軍艦駛進高雄港之日，就是解放軍武力統一台灣之時。（資料照，記者曹郁芬攝）

2017-12-12 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐美公使李克新上週公開表示，美台軍艦互訪違反中美建交的基本精神，並稱「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，對此前美國在台協會（AIT）處長包道格認為，這句話主要是針對美國，對美台關係影響可能有限。

美國國會「2018財政年度國防授權法」要求評估美台軍艦互訪的可行性，引發中國強烈不滿。包道格表示，「2018財政年度國防授權法」的內容較為軟化，然而中方仍認為有必要警告美方不要按照法案行事，所以他認為李克新的談話是在針對美國。

外界擔心李的談話是否影響美台關係，包道格表示，美國政府不太可能在軍艦互停或高層官員互訪方面改變其作法，因此李克新的說法對美台關係影響有限。美國資深外交軍事學者包士可則說，是否影響關係取決於美國是否能堅定不理會這樣的威脅，並且進行港口互訪，華府應該向北京清楚表態。

至於外界認為李克新發言和習近平在十九大的對台發言互相矛盾，包道格認為，這符合習近平維持或加深孤立台灣的主張，也能避免讓習近平自己在公開說出這番話，專家仍認為李克新的說法與習近平的主張一致。