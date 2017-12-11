他在微信偷罵「習包子」判22月 律師更慘遭吊照

有中國民眾在微信稱中國國家主席習近平（見圖）「習包子」，被發現後遭判刑22個月。（美聯社）

2017-12-11 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕昨天世界人權日，外媒特別報導中國人權問題，《華爾街日報》指出，中共黑手伸入社群平台，有中國民眾在微信稱中國國家主席習近平「包子」，被發現後遭判刑22個月，另外轉載郭文貴爆料文章的民眾則被判刑5天。

報導指出，河南濮陽的41歲工地工頭陳守理今年9月在微信轉載流亡美國的中國富商郭文貴爆料文章，該文章指控中共政法委書記孟建柱與女星有染，陳守理除轉載文章還寫上「哈哈」二字，不到4天就被警方請到警局問話，最後直接不放人關押5天。

當時其他獄友都認為，陳守理因為轉載微信而入獄，實在太可笑了，雖然只被盤問沒有被虐，但陳已被當地政府視為麻煩人物，部份親友已不敢接近他，鄰居則說是他自找麻煩，村長也批評，「如果你受罰，那肯定是你做錯事了。」

山東招遠巿民王江峰今年4月稱習近平和毛澤東稱為「包子」和「毛賊」被捕，原本被判刑2年，最後被縮減至22個月，他對於微信言論招致如此嚴厲處罰感到震驚，當庭痛哭流涕，他的辯護律師也為此批評中國司法，最後則被吊銷律師執照。

報導引述加拿大「公民實驗室」（Citizen Lab）指出，微信似乎可以自動審查及過濾黑名單詞彙，審查人員還會不斷修改黑名單，雖然傳送敏感圖像會被刪除，但發送者不會知道自己傳送的圖像被攔截。外界則認為，中共現在能輕易監控巿民網上言論，不少人因無心之過受罰，言論自由有倒退跡象。