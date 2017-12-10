《白雪公主》動畫推出屆滿80年 原稿圖將在美拍賣

迪士尼動畫長片《白雪公主》將推出滿80週年。（圖截取自《衛報》）

2017-12-10 21:34

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕迪士尼首部動畫長片《白雪公主》將於本月21日推出滿80週年，美國紐約一間拍賣公司，將於本週四（14日）公開拍賣藏有著20張動畫原稿的素描剪貼本，讓收藏家眼睛為之一亮，目前預計成交價可達1萬美元（約30萬新台幣）。

根據《衛報》報導，拍賣會將於本週四在紐約的斯旺（Swann Galleries）畫廊舉行，據消息指出，原素描本為迪士尼一名油墨畫家衛理（Ingeborg Willy）所擁有，本次拍賣的剪貼本除了原稿素描圖之外，還有《白雪公主》當年問世時的新聞剪報、拍攝動畫時的點滴及動畫經典歌曲由7個小矮人所合唱的《Heigh Ho》曲譜，都將一併拍賣。

《白雪公主》是迪士尼最成功的動畫長片之一，於1937年12月21日推出，將邁入第80個年頭了，首次播出就已獲得800萬美元（約2億4千萬新台幣）的票房紀錄，2008年時更獲得最佳動畫的殊榮。想必這次的拍賣會，必能吸引眾多的收藏家出價競標。

該素描本為迪士尼一名油墨畫家衛理（Ingeborg Willy）所擁有。（圖截取自《每日郵報》）

《白雪公主》是迪士尼最成功的動畫長片之一，於1937年12月21日推出。（圖截取自《每日郵報》）