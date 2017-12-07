女高中生遭強姦受重傷失明 警方到場以為是屍體竟走人

2017-12-07 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名可憐的女高中生被惡人強姦受重傷，被丟棄在溝渠裡，隔日早上才被人發現並報警，沒想到警察趕到時看到受害女孩，以為是屍體，就草草了事，任她繼續躺在水溝裡，導致這名可憐的女孩錯過黃金救治時間，最後雙眼失明，腳因為凍傷而截肢，身心都受到巨大傷害。

根據中媒報導，中國安徽省一名女高中生在晚自習結束後，回家路上被人用磚頭敲昏並強姦，受了重傷昏迷，被歹徒丟棄在溝渠中。到了第二天早上被附近民眾發現報警，警察到場後，以為奄奄一息的女高中生已經死亡，竟也不打算好好處理，就放任她「陳屍」在水溝裡。

最後這名受害女高中生終於被送醫，診斷出來全身多處粉碎性骨折、顱內出血、雙眼失明。且疑似因為性侵後創傷後遺症，導致女孩神智不清、呼吸不暢，且大小便失禁，更慘的是，女孩因為雙腳被凍傷，因此需要截肢。

對此，調查人員表示，女孩之所以會變成這樣，除了惡徒性侵之外，還有一個主要原因，就是警察到場後的草率作為，還二次拋棄被害者。

據悉，當地法院已經判決此次性侵慘案的加害人死緩；而當初二次拋棄女孩的相關警政人員，皆以玩忽職守罪、故意傷害罪等等判刑，周姓與姜姓公安被判有期徒刑7年，另兩名張姓和黃姓公安則是4年有期徒刑。