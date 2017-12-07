全球第26國！ 澳洲國會通過同性婚姻合法化

澳洲眾議院今（7）日以壓打性票數通過一項歷史性的婚姻法修正案，讓同性婚姻合法化。（美聯社）

2017-12-07 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲眾議院今（7）日以壓倒性票數通過一項歷史性的婚姻法修正案，讓同性婚姻合法化，待澳洲總督簽署後正式上路。

綜合外媒報導，澳洲統計局（ABS）9月針對「同性婚姻」進行的無法律效力郵寄投票調查，上月15日確定逾6成民眾樂觀其成；澳洲國會因此快馬加鞭修法。同婚法案上週於參議院通過後，本週進入眾院展開辯論。

眾院今日以4人反對、少數棄權，但絕大多數眾議員投票贊成下，同婚法案過關，把婚姻的定義由「一男一女的結合」改為「2個人的結合」，在澳洲各地准許同性戀者結婚，令澳洲成為全球第26個承認同性婚姻的國家或地區。

出櫃的澳洲自由黨參議員史密斯（Dean Smith）提出的法案過關後，眾院響起掌聲、高聲歡呼，有議員甚至喜極而泣。公眾旁聽席則唱起了《我是澳洲人（I Am Australian）》。

「澳洲人做到了！」澳洲左翼綠黨眾議員班特（Adam Bandt）說：「愛贏了，是時候開香檳了。」澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也欣喜地表示，「愛、平等和尊重的日子是多麼的美好」。

該法案待澳洲總督批准後將正式上路。澳洲律政部長布蘭迪斯（George Brandis）表示，婚姻法將在週六正式更改，同性伴侶從本週末起可提交「結婚意向書」，但因最短等候期為1個月，這代表第1個合法同婚最快會在1月9日進行。