米其林首發曼谷版指南 40年平民快炒店奪一星

米其林指南首次推出的泰國曼谷版名單今（6）日公布，擁有40年歷史、裝潢簡陋的快炒店Jay Fai竟獲得一星的評比，成為罕見摘星的平民餐廳。照片中掌廚為老闆娘素平亞（Supinya Junsuta）。（圖取自amuse-i-d.vice.com）

2017-12-06 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕米其林指南首次推出的泰國曼谷（Bangkok）版名單今（6）日公布，曼谷總共有3間餐廳獲得二星、14間獲得一星推薦，但三星餐廳從缺。值得注意的是，擁有40年歷史、裝潢簡陋的快炒店Jay Fai竟獲得一星的評比，成為罕見摘星的平民餐廳。

本次的曼谷指南中，兩星餐廳包括連續3屆獲得「亞洲50最佳餐廳」第一位的分子料理餐廳Gaggan、法國菜Le Normandie及歐洲菜Mezzaluna。然而位於舊城區的小炒店Jay Fai竟然摘下一星評比，成為罕見摘星的平民餐廳。

Jay Fai以海鮮料理與口感極佳的麵條聞名，它的價格與其他平民餐廳相比，相對較為昂貴，但因真材實料，生意依舊興隆。Jay Fai店名意為「痣姊」，因為72歲的老闆娘素平亞（Supinya Junsuta）臉上有顆痣，她經營這間小吃店逾40年，也都親自掌廚。對於這次能獲得一星的評比，素平亞表示，這是她畢生的榮幸。

米其林曼谷指南名單：

三星餐廳︰

（從缺）

二星餐廳：

Gaggan（印度分子料理）

Le Normandie（法國菜）

Mezzaluna（歐洲菜）

一星餐廳：

Bo.lan（法國菜）

Chim by Siam Wisdom（泰菜）

Elements（法國菜）

Ginza Sushi Ichi（日本菜）

J’AIME by Jean-Michel Lorain（法國菜）

L’Atelier de Joel Robuchon（法國菜）

Nahm（泰菜）

Paste（泰菜）

Savelberg（歐洲菜）

Sra Bua by Kiin Kiin （泰菜）

Sühring（德國菜）

Upstairs at Mikkeller（fusion菜）

Jay Fai（泰國菜）

Saneh Jaan（泰國菜）