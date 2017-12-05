防止中國滲入干預政治 澳洲禁止外國政治獻金

澳洲總理滕博爾表示，外國勢力正在澳洲和全世界「以空前和日益複雜的方式，試圖影響政治程序」，澳洲最新的法律也將禁止來自外國的政治獻金，以防止中國滲入澳洲干預政治。（路透）

2017-12-05 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國在國際間的影響力持續擴大，澳洲一項嚴格的新法案將禁止來自國外的政治獻金，以打擊和防止國外勢力介入澳洲的國內政治。

綜合外媒報導，全世界約有3分之1的國家允許國內政黨接受國外政治獻金，包括澳洲、紐西蘭等，但澳洲最新的法律中，部分參考美國外國代理人登記法（Foreign Agents Registration Act），擬將禁止來自國外的政治獻金。新的法律將對國外的介入行為進行定罪，並要求為其他國家工作的遊說人士登記。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）說：「登記不應被視為汙點，更不該被視為是犯罪。但如果你沒有釐清你的關係，那你就得承擔刑事責任。」

近年來，澳洲對中國可能正在擴大其影響力越來越擔憂，澳洲國內許多政治人物更接受了中國知名企業或中國機構的贊助，滕博爾表示，外國勢力正在澳洲和全世界「以空前和日益複雜的方式，試圖影響政治程序」。而依據最新的透明機制，這些政治人物或許得申報利益關係。

數家澳洲媒體在今年6月報導，中國為了自身利益，採取一系列行動「滲透」澳洲政壇，但中國否認這項指控。