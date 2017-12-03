防「海上敵人」 中國測試新裝置不讓航母癱瘓

2017-12-03 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕為了防止水母堵塞航空母艦的管線與冷卻器，中國近日正在測試「水母切碎機」，以確保航母航行時不會被水母癱瘓。

綜合外電報導，中國近日正在測試號稱「水母切碎機」的新裝置，可將水母切成碎片，以降低水母被吸入航母進水口風險。被吸入進水口的水母，會堵塞冷卻系統，嚴重時可能導致引擎過熱停擺。而過濾器和管道的水母殘留物清除工作，可能需要花上幾個小時甚至幾天的時間。

據《南華早報》報導，「水母切碎機」由一張大網，和網中央的尖銳鋼片構成，高速行駛的船會牽引該網，利用急流的力量將水母吸入網後由鋼片切碎。

中國東北大連遼寧省，海洋與水產科學研究院研究員表示，「水母切碎機」可以清除棲息於中國海域的水母，使航母得以安全航行。但《南華早報》報導，大量水母被切碎後，該水域會充滿腐爛的屍體，屍體分解後使海水變得模糊黏稠。約一個星期後，屍體才會完全溶解，使水域恢復清澈。

除了水域汙染，研究人員也警告，被切斷的水母觸角可能被沖到海灘上，螫傷人類：人類皮膚與水母觸角毒液接觸，會引起劇烈的疼痛、發炎甚至死亡。另外，如果「水母切碎機」捕獲到懷孕的水母，會使母水母釋放出大量受精卵，造成下一個水母生長季爆發更多量的水母。

中國科學院，南海海洋研究所研究員譚業輝建議，航母艦隊應該考慮建立水母預報系統，以避免在水母生長期時執勤。

2006年，美國的隆納·雷根號航母在澳洲布里斯班停靠時，也曾遭水母癱瘓。除了航母，水母也有癱瘓發電廠的紀錄：2011年，蘇格蘭託內斯（Torness）的核電廠被一群海月水母阻塞冷卻水進水口，使該核電廠關閉了一週。許多海洋生物學家認為，全球氣候變化引起了海水溫度升高，提供了水母繁殖的溫暖環境。