罷免洪孟楷二階送件54888份！超越黃健豪全國最多

目標罷免藍委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔今（8）日一早率團到新北市選舉委員會送件，送出5萬4888份連署書。（記者黃子暘攝）

2025/05/08 09:12

〔記者黃子暘／新北報導〕全國罷免國民黨籍立委案陸續完成第二階段連署送件，罷免藍委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔今（8）日一早率團到新北市選舉委員會送件。方柏翔表示，罷團收件約5萬5000份，今日送件5萬4888份，諧音「我是罷罷罷」，也帶了約2、300份連署書到現場預備，這次送件數超越台中第五選區「斷健行動」藍委黃健豪罷免案的5萬4451份。

方柏翔表示，今日出動約35位志工送件，大家這段時間積極投入，這5萬多份連署書就是大家辛苦的成果，志工團很踴躍地想參與這歷史性的一刻，今日送件數超越黃健豪罷免案送件數，「其實也替黃健豪感到很開心」，洪孟楷罷免案連署書一定要第一高。

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第二階送件後，距離第三階投票仍有一段時日，要如何維持罷免議題熱度？方柏翔指出，接下來可能會先與雙北大罷等友好罷團轉為專注空戰，近期將會開會討論出明確方向；他也感謝友好罷團，全國罷團串連、互相幫忙，感覺真的很好。

現場罷團志工排成人龍，將連署書一箱箱搬運到位，每一位志工臉上都難掩喜悅之情，當最後一箱連署書搬入電梯時，現場也響起歡呼聲。

「罷洪！刻不容楷」指出，下雨時，志工們用身體保護連署書，即便渾身淋濕、被辱罵、被踹、被驅趕，仍堅持收件、請光所有特休假一筆一筆完成造冊，罷免行動並非政黨、財團發起，團隊成員都是小老百姓，洪孟楷以全國第一高票當選，也值得罷免案連署書份數全國第一，今日送件不是結束，還有第三階段的投票，呼籲大眾「罷免洪孟楷，同意投起來，全國都要過，台灣有未來」。

身為新北市第一選區立委的洪孟楷在去年立委選舉以15萬8596票當選，不僅是新北立委第一高票，也是全國立委第一高票；洪孟楷第二階連署法定門檻為3萬8764份，罷團送件5萬4888份，為罷免門檻的141.5％，連署書現由選委會清點中。

目標罷免藍委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔今（8）日一早率團到新北市選舉委員會送件，送出5萬4888份連署書。（記者黃子暘攝）

目標罷免藍委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔今（8）日一早率團到新北市選舉委員會送件，送出5萬4888份連署書。（記者黃子暘攝）

目標罷免藍委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔今（8）日一早率團到新北市選舉委員會送件，送出5萬4888份連署書。（記者黃子暘攝）

目標罷免藍委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔今（8）日一早率團到新北市選舉委員會送件，送出5萬4888份連署書。（記者黃子暘攝）

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