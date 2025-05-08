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    幽靈連署罷綠委案 國民黨南市黨部副主委莊占魁等11人起訴

    台南地檢偵辦林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉偽造與個資盜用，起訴國民黨台南黨部副主委莊占魁等11人，另37人獲緩起訴。（資料照）

    台南地檢偵辦林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉偽造與個資盜用，起訴國民黨台南黨部副主委莊占魁等11人，另37人獲緩起訴。（資料照）

    2025/05/08 10:53

    〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉及偽造文書，台南地檢署今宣布偵結，依偽造文書與個資法等罪起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另對其餘37人予以緩起訴處分。

    檢方指出，除了莊占魁副主委，另外起訴洪姓書記長、劉姓與黃姓總幹事、施姓與林姓執行長、王姓與劉姓書記、陳姓秘書，以及胡姓罷免案領銜人與其林姓友人共11人。

    11名涉嫌人自今年1月21日起，為籌集王定宇與林俊憲各3000份罷免提議人名冊，他們考量春節將近、時限緊迫，明知若僅靠擺攤或動員親友恐難完成，竟共同商議以偽造方式補足數量。

    名冊的來源，是涉案人從黨籍系統下載或以職務取得台南各選區黨員名冊，未經同意擅自將黨員姓名、出生年月日、身分證號、戶籍地址等個資填入罷免提議書，再偽簽名後送交中選會，導致被冒用黨員權益受損，亦影響中選會審查罷免案之正確性。

    檢方依刑法行使偽造私文書罪，還有個資法中非法利用個人資料等罪提起公訴，另認定黨部其他37名幹部、黨工與親友雖涉案，但考量多為基於親友情誼協助抄寫，非主要策劃者，且到案後坦承不諱，給予緩起訴處分，並要求他們參與法治教育、繳交1萬至10萬元不等的緩起訴處分金，全案仍可聲請再議。

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