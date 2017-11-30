人工網膜植入物恐有副作用 澳洲禁用

2017-11-30 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲今（30日）天起正式禁用「經陰道植入體內的人工網膜（mesh）」，由於多名女性聲稱植入後造成身體的慢性疼痛，並在數月前針對全球醫療品材巨頭「嬌生」公司（Johnson & Johnson）提出集體訴訟，澳洲當局今以「可能對病人造成風險」為由決定禁用。

綜合外媒報導，女性在分娩或進行子宮切除術等狀況後，容易出現骨盆底損傷、尿失禁或器官脫垂情形，植入人工網膜為外科醫生進行治療的手段之一；但許多人表示植入後出現了嚴重副作用，造成慢性疼痛、出血、腫脹或便秘等情形，甚有人過於疼痛而無法有性生活，促使澳州國會對潛在併發症與副作用著手進行調查。

澳洲藥物管理局（TGA）表示，對該國所使用之相關人工網膜，他們已檢驗臨床證據、並回顧以往的研究報告，認為目前缺乏足夠科學證據證明使用「經陰道人工網膜重建術」來治療病患利大於弊，因此將禁用該醫療器材；明年1月4日起，相關人工網膜產品將從澳洲治療產品登記冊（Australian Register of Therapeutic Goods, ARTG）中除名。

今年8月，共有700多名澳洲女性對「嬌生公司」提出集體訴訟，她們的代理律師事務所更稱：「全國因副作用所苦的女性高達8000多人」，而法院的最終裁決將於明年2月出爐；長期對此爭議醫療器材持反對態度的參議員欣奇（Derryn Hinch）對器材的禁用表示：「這是人權的一大勝利！」