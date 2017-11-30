怒將川普推特下架 被網友封為「英雄」的就是他

已離職的推特第三方安全營運團隊短期約聘員工杜塞克（圖），把川普推特停用。（圖擷自hollywoodreporter.com）

2017-11-30 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的推特帳號「@realdonaldtrump」，本月初無預警遭關閉11分鐘，當時確認是一名員工離職前的行為，今天這位被美國鄉民稱為「該提名諾貝爾和平獎」的英雄人物曝光了！

綜合外媒報導，川普推特帳號本月初被關閉，今天證實是由推特的第三方安全營運團隊，一名短期約聘員工杜塞克（Bahtiyar Duysak）所為。

報導指出，杜塞克是土耳其裔的德國人，擁有英國伯明罕大學金融財務碩士，又赴美國加州州立大學東灣分校攻讀碩士後研究學程。他在受訪時坦承，這件事是他所為，當時只是靈光乍現並非預先規劃，因為如果有機會，「數百萬人都想對他（川普）做出反抗舉動」。

他表示，本月2日是他在推特最後一天上班，當時他收到用戶檢舉川普的「@realdonaldtrump」帳號，因此用排程將川普帳號停用，他也強調並沒有駭入任何帳號，目前是否將面臨法律訴訟也不得而知。至於推特則曾在本月3日表示，已經實施了防範措施，防止這種情況再次發生，但拒絕透露這些保護措施的細節。