福島事故6年後 福井縣大飯核電廠將重啟2座機組

2017-11-29 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕在2011年3月福島事故6年後，日本福井縣知事西川一誠（Issei Nishikawa）本週一決定重啟大飯（Ohi）核電廠的兩座反應爐，並表示當地經濟仍須依賴核電。

據外電報導，日本福井縣知事西川一誠本週一宣佈，將於明年1月重啟關西電力經營的大飯核電廠3、4號機，並宣稱重啟電廠將「對醫藥，農業和漁業產生正面影響」。《日本時報》指出，福井縣是日本核電廠數量最多的地區，西川的發言可見，該地區的核電廠在福島核災後長期停擺，削弱了當地的經濟。

關西電力公司計劃讓旗下7座核反應爐全部恢復運作，其中包括大飯核電廠的兩座反應爐，和高濱電廠的兩座。且大飯核電廠的兩座反應爐在2013年，通過了福島核災後嚴格的安全檢查。

但重啟核電廠仍要面臨增加高放射性核廢料（Spent Fuel）儲存空間的挑戰。據日本電力公司聯合會估計，大飯、美濱和高濱和電廠若重啟，核廢料的儲存空間將在五年內用完。

關西電氣總裁表示，將於2018年提出計劃，處理核廢料儲存問題，但由於目前仍未決定儲存所，此計畫的細節尚未明朗。縣知事西川則期望在縣外建設新的儲存所。

日本有43座有運作能力的核反應爐，目前僅有5座運營中。在福島事故之前，核電曾佔日本發電量30%到40%，但隨著福島第一核電廠爐心熔毀，和隨後大部分核電廠停止營運，替代用的火力發電化石燃料，增加了電力公司的發電成本。