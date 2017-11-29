哈利王子與梅根馬克爾 明年5月溫莎城堡大婚

肯辛頓宮週二（28日）宣布，哈利王子和未婚妻梅根馬克爾，將在明年5月步入禮堂。（路透）

2017-11-29 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子週一（27日）宣布已和美國明星女友梅根馬克爾（Meghan Markle）訂婚。肯辛頓宮週二（28日）宣布，兩人將在明年5月步入禮堂。

肯辛頓宮在官方推特發文，哈利王子和梅根馬克爾明年5月將在溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治禮拜堂（St. George's Chapel）舉行婚禮。

《CNN》指出，在聖喬治禮拜堂舉行婚禮是追隨皇室傳統，2008年，哈利的表弟、安妮公主的兒子彼得·菲利浦斯（Peter Phillips）也是在此成婚。

雖然馬克爾過去曾有過一段婚姻，但這並不影響她在教堂舉行婚禮，因為英格蘭教會允許離婚者再婚。不過，最近一次離婚又再婚的皇室成員婚禮並不是在教堂舉行，哈利的父親、查爾斯王儲2005年在溫莎市政府與卡米拉結婚。

英國王室也表示，馬克爾具有美國公民身分，在與哈利結婚後打算成為英國公民，但是否維持雙重國籍，現在「言之過早」。因為這個過程可能需要耗費幾年。

威廉王子和凱特王妃的第3個孩子預計在明年4月出生，哈利與馬克爾的婚禮預計會在這孩子出生後舉行。目前哈利是英國王位第5順位繼承人，這名皇室新成員誕生後，哈利將改為第6順位。