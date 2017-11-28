發射後未抵預定軌道 俄羅斯氣象衛星失聯

俄羅斯今日在遠東地區的東方太空發射場發射「聯盟-2.1b」火箭，上面載有「Meteor-M」衛星。（法新社）

2017-11-28 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（28）日在遠東地區的東方太空發射場（Vostochny cosmodrome）發射「聯盟-2.1b（Soyuz-2.1b）」火箭，上面載有「Meteor-M」衛星，但這顆衛星卻在升空數小時後，未進入預定軌道，失去聯繫。

綜合外媒報導，俄羅斯航太（Roscosmos）表示，第一次的預訂通訊因為「Meteor-M」衛星沒有進入預定軌道，未能與之取得聯繫，專家正在分析情況。俄國稱這顆衛星是氣象衛星，預定能助該國進行為期5年的氣象和氣候觀測。

俄羅斯航太表示，莫斯科時間上午8時41分（台灣時間下午1時41分），從東方太空發射場發射了搭載「Meteor-M」氣象衛星的「聯盟-2.1b」火箭，另外也帶了18顆小衛星。

這些衛星分別屬於俄國、挪威、瑞典、美國、日本、加拿大和德國的科研機構或企業。俄羅斯航太預定要花5個多小時才能把這些衛星放到預定軌道。

發射火箭的東方太空發射場是俄羅斯第一個民用火箭發射場，這座發射場旨在幫助俄國擺脫向哈薩克租借蘇聯時期的拜科努爾太空發射場（Baikonur cosmodrome）。

東方太空發射場至今只進行過2次發射任務，第一次是在2016年4月28日，發射搭載3顆衛星的「聯盟-2.1a（Soyuz-2.1a）」火箭。