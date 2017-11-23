因不滿電影內容 印度政客竟砸千萬懸賞女星腦袋

寶來塢電影《帕德瑪瓦蒂王后》最近將上映，印度執政黨人民黨領袖之一的阿穆竟以電影不符事實為由，砸下150萬美元懸賞導演和女主角（圖）的腦袋！（美聯社）

2017-11-23 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕寶來塢年度大片《帕德瑪瓦蒂王后》（Padmavati）最近將上映，印度執政黨人民黨（Bharatiya Janata Party）領袖之一的阿穆（Surajpal Amu）竟以電影不符事實為由，砸下150萬美元（約新台幣4501萬）懸賞導演和女主角的腦袋！

綜合外媒報導，《帕德瑪瓦蒂王后》改編16世紀史詩，描述印度王后，寧可自焚也不願落入德里蘇丹手中的故事，不料阿穆竟稱電影與事實不符，砸重金懸賞導演彭薩里（Sanjay Leela Bhansali）和女主角帕都恭（Deepika Padukone）的腦袋。

報導指出，此電影之所以惹議，是因為部份民眾和政客認為，劇情含有印度王后與穆斯林蘇丹之間的浪漫情愫，疑似與事實不符，但導演仍堅持創作，有學者也認為史詩不能被視為明確記錄事件的依據，沒有扭曲歷史的疑慮。帕都恭本人則說，她對此事感到憤怒和失望，但她從不感到害怕。

另外，拍攝期間也傳出，片場遭種姓拉吉普特人組織闖入，還揚言要割下帕都恭的鼻子，因此片商加派人力保護女主角安為。該片原定12月1日上映，由於抗議聲浪不斷，加上擔心女主角的安危，片商日前發布聲明，決定延後上映。