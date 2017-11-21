探險家入傳統部落 驚見370年木乃伊、至親過世斬手指

德國探險家羅斯，近日前往印尼西巴布亞省的達尼部落，了解當地族人的生活概況時，發現村內的傳統文化令人訝異。（圖擷取自YouTube影片）

2017-11-21 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕文化衝擊！德國探險家羅斯（Markus Roth），近日前往印尼西巴布亞高地的達尼（Dani）部落，了解當地族人的生活概況時，驚訝發現村內男性，主要任務竟是照顧一具逾300年歷史的木乃伊「Kurulu」，而每當至親離世，部落女性就得斬斷一根手指頭，以表哀悼之意。

英國《太陽報》報導，羅斯深入當地與達尼族人生活一週，期間發現不少特殊的傳統文化，也許對現代人來說，覺得不可思議，但對他們而言，卻是世代傳承的重要儀式。羅斯表示，有件事很奇怪，男性竟得供奉一具370年的木乃伊「Kurulu」，不過他從族人口中得知，「Kurulu」是名令人敬重的戰士，上頭配戴著一條項鍊，象徵功勛彪炳，讓他們引以為傲，只要外賓到訪，一定會熱情、不藏私地講解給對方聽。

羅斯指出，不僅如此，女性族人若逢親友過世，必須斷指以表哀慟追悼，也讓他覺得很訝異，但基本上，達尼人很有趣，雖然有點害羞卻又熱情、好奇心十足，「當我抵達當地，族人還特地準備，對他們而言非常珍貴的烤乳豬，歡迎我的到來，讓人受寵若驚」。

羅斯提到，達尼人於1938年被人發現，若西方人單以「原始」形容他們，包括用生火煮飯、種植作物以物易物、男女分開住居等，這並不公平，事實上，「我很喜歡和這些人相處，感覺很棒」。