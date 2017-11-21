穆加比拒下台 國會準備啟動彈劾程序

2017-11-21 00:38

〔中央社〕辛巴威總統穆加比（Robert Mugabe）仍不願下台，執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）國會議員今天告訴法新社，明天將在國會展開彈劾穆加比的程序。

非洲民族聯盟愛國陣線周末定下今天中午為穆加比下台的最後期限，但他並未如期辭職，因此執政黨今天作此決定。

國會表決彈劾案時若獲過半議員支持，將由國會議員組成調查委員會，由他們向國會兩院提出報告。屆時兩院須以2/3多數表決通過，才能解除他的總統職務。

路透社報導，穆加比的幕僚長表示，穆加比已召集內閣閣員在明天開會。