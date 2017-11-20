中國若攻台 美國學者分析：無法攻下台灣

中國若攻台，美學者認為無法攻下台灣。（法新社）

2017-11-20 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平在19大鞏固權力，美國近來分心處理國內事務，似乎讓中國在亞太地區重新擁有優勢地位。但美國麻州塔夫茨大學政治學助理教授貝克利（Michael Beckley），最近在《國際安全》（International Security）的期刊論文指出，北京沒有擊敗鄰國的武力，甚至不能攻下台灣。

據外交雜誌《國家利益》（The National Interest）報導，貝克利在文章中指出，中國的鄰國可以在美國的援助下，通過反介入（anti-access）／區域拒止（area denial）的戰略，來阻止中國的軍事侵略。貝克利說，東亞地區的軍事平衡正在萌芽，美國只需要承受適度的風險，就能加強這種平衡，而且在未來幾年中保持穩定。

貝克利解釋，中國的戰爭投射能力，所要花費的代價高於反介入與區域拒止，而且中國無法負擔。反介入與區域拒止是最常被討論的美國對中戰略，許多觀察家都認為美國及其亞洲盟友，應該以這樣的戰略對付中國。貝克利指出，在如此戰略下，美國應該放棄控制東亞海域的意圖，轉而集中精神協助亞洲國家抵抗中國的海空力量。

貝克利說，在許多可預見的衝突場景下，其中之一當然是中國軍隊入侵台灣海峽展開兩棲登陸，但這一直都是最艱難的軍事行動，而且在有精確導彈的時代更加難如登天，當入侵部隊還在海上時，就會被消滅殆盡。

貝克利分析，為了有機會能夠入侵台灣，中國必須在這個地區建立全面的空中優勢和控制權，但假如台灣保留了大量的防空和進攻性的攻擊平台，中國的兩棲入侵將是不可能的，因為台灣可以抹殺解放軍的登陸艦。

貝克利表示，若中國想要在衝突一開始，就用大規模的導彈力量來摧毀台灣的防禦能力，則必須要趁台灣沒有防備時發動攻擊。不過，假如台灣有先進的預警系統，那麼就可以把戰機分散到島上的36個軍機場，也能使用民航機場甚至高速公路當作空軍基地。

貝克利強調，別忘了台灣也有許多公路機動導彈發射車和防空武器，以及能發射巡弋飛彈攻擊中國部隊的軍艦。

報導中指出，正如貝克利所說的那樣，沒有理由相信中國能夠以驚人的第一波攻擊消滅台灣所有的防禦。首先，台灣有先進的預警防空系統。而且，美國在第一次海灣戰爭期間或者在1999年的塞爾維亞衝突，對伊拉克這樣較弱小的敵人，也沒辦法達到這樣的境界。

就算中國能夠表現得比美國成功，但執行兩棲入侵仍在未定之天。貝克利透露，台灣海岸線只有10％適合兩棲登陸，這讓台灣可以集中力量在幾個關鍵區域，中國軍隊試圖登陸，很可能陷入寡不敵眾。

因此，即使用最樂觀的評估，中國對於攻打台灣仍然手足無措。貝克利說，美國只需要一點力量介入，就能阻止中國侵台，而且不用讓美國的艦艇或非隱形飛機暴露在中國部隊的視線中。

貝克利透露，按照美軍自己的估計，大概要1萬到2萬磅的彈藥，就能摧毀入侵台灣海岸的解放軍部隊，這只需要出動B-2幽靈戰略轟炸機或俄亥俄級核子潛艇就能辦到。

貝克利表示，考慮到越南和日本等國都對中共有一定的阻力，中國將難以控制東海和南海。因此，中國軍事上主宰該地區的能力比普遍認為的要少得多。