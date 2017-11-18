每張照片都創意爆表！ 89歲日本婆婆再開攝影展

婆婆，妳怎麼被晾在衣架上？（圖擷取自matomake）

2017-11-18 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕高齡化社會中，很多銀髮族有著不知能做什麼的徬徨感；但日本這位高齡89歲的老婆婆「西本喜美子」（にしもと きみこ）可不一樣，她珍惜自己活著的每一天，從攝影中找到生活的樂趣與熱情，還把笑容帶給他人；從一張張搞怪又有趣的照片中能看到婆婆「活到老，學到老」的人生哲理，告訴全世界：「我的人生才正要開始呢！」

綜合外媒報導，西本婆婆來自熊本縣，72歲才第一次接觸相機、74則學會用MAC電腦修圖；婆婆開始拍照時，多半是靜物攝影與數位藝術作品，但她在網路上爆紅的，還是那一系列創意無限、令人噴笑的「自拍照」。

西本婆婆因為身體不好，平常大多在家進行室內創作，從她分享的屋子照片，可看到她已經架構出十分專業的搭景與攝影工具，婆婆還曾出過攝影集「我不是一個人」《ひとりじゃなかよ》，能看到她極其細膩且風格獨特的藝術作品。

婆婆82歲時曾於家鄉的博物館辦了個人的首次攝影展，讓她一度成為當紅炸子雞；如今89歲的婆婆將於下個月的15日至明年1月18日，在東京的「Epson’s epsite imaging gallery」舉辦名為「Asobokane（讓我們一起玩吧！）」展覽，展現她可愛又搞怪的一面，讓人看了不禁莞薾。

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EPSON 展覽情報

有人虐待老人啊！（圖擷取自西本婆婆臉書）

婆婆超級會後製修圖，產出許多讓人噴笑的作品。（圖擷取自matomake）

這隻青蛙婆婆是想要去哪兒？（圖擷取自matomake）

婆婆用腳踏車來個帥氣的甩尾！（圖擷取自matomake）