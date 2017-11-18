巴拿馬總統訪中習喊合作 日媒：動搖其他邦交國

巴拿馬總統瓦雷拉17日與中國國家主席習近平會面。（法新社）

2017-11-18 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕巴拿馬6月與我國斷交後，隨即與中國建交。而巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）於16日至22日訪中，昨（17）日與中國國家主席習近平會面。瓦雷拉稱訪中是「一償宿願」，並表示「堅定奉行一中原則」，而習近平更稱瓦雷拉與中建交、訪中的行為是「英雄好漢」。而日媒更直評，中國此舉目的正是為了要動搖台灣其他的邦交國。

綜合媒體報導，瓦雷拉16日抵達中國，與中國外交部長王毅出席位於北京的巴拿馬駐中大使館的開幕典禮，瓦雷拉稱這具有「歷史意義」，還稱自己「很高興實現了10年來的夢想」，未來將信守承諾，「堅定不移地奉行一中政策」。而王毅則表示，中巴建交「符合世界發展潮流」、「經得起歷史檢驗」。

瓦雷拉昨（17）日前往北京天安門西側的人民大會堂，與習近平會面。瓦雷拉稱以巴拿馬總統身分訪中是「一償夙願」，重申會「堅定奉行一中原則」、「堅定支持中國和平統一」。而習近平則表示，中國有句話叫「不到長城非好漢」，稱瓦雷拉與中建交並訪中是「英雄好漢的壯舉」，中巴關係未來會「彎道超車，後來居上」。

習近平也強調，中國視中南美洲為「一帶一路」不可或缺的參與對象，而巴拿馬可以成為「海上絲綢之路」，成為往中南美洲自然延伸的重要承接地。兩國將全面合作，要在海事、基礎設施建設、貿易、投資、金融等領域拿出成果。而外界猜測，巴雷拉此行將獲中國不少好處，至少簽署20項涉及貿易、旅遊、民航等領域的合作協議。

而日媒《NHK》更直評，中國與巴拿馬共同聲明要強化經貿關係，中國還準備大禮要送給與台灣斷交的巴拿馬，目的就是為了要動搖台灣現有的其他邦交國。