手術歷經18小時！ 外科狂醫稱完成首例換頭手術...

卡納維羅致力推動換頭手術。（圖取自wowscience）

2017-11-18 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕義大利神經外科醫生卡納維羅（Sergio Canavero）召開記者會宣稱，他和中國團隊一起成功利用人類屍體完成換頭的手術實驗，不過有許多醫學專家質疑他的說法，甚至認為卡納維羅的做法是一種犯罪，且違反道德。

綜合媒體報導，卡納維羅指出，這次的手術歷經18個小時，團隊成功接合不同身軀的頭部與脊髓、神經和血管，頭部與身軀是用兩具不同的屍體進行手術。手術由哈爾濱骨外科醫生任曉平領導的醫療團隊負責，任曉平去年曾將人的頭移植到猴子的身軀上。

卡納維羅表示，順利將頭與脊髓接合後，病人會昏迷約一個月，但如果手術成功，病人會甦醒，並且可以再次行走。

卡納維羅稱接下來哈爾濱醫科大學會公布手術過程，以及未來進行活人換頭手術的時間表。原本有名患有脊髓性肌肉萎縮症的俄羅斯男子斯皮里多諾夫 （Valery Spiridonov ）同意當第一位接受換頭手術的人，但後來卡納維羅宣布將第一例的手術改為中國籍病人，卡納維羅受訪時稱，歐美科學機構和美國當局不願支持有爭議的手術，所以才選擇在中國進行手術。

不少醫學界人士指出，這種手術有道德的問題，不管是誰接受手術都會有難以置信的痛苦，很可能無法自主呼吸或心跳會有問題。