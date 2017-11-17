美眾院通過重大稅改案 參院可能遇阻礙

2017-11-17 04:36

〔中央社〕美國國會眾議院共和黨議員今天通過近代最具雄心的稅務改革法案，讓主張減稅的總統川普獲得第一步勝利，但現在要輪到參議院討論相關法案，而要在參院過關將更為困難。

法新社報導，川普親赴國會對共和黨眾議員發表談話，敦促他們讓減稅法案通過終點線後，眾院以227票對205票表決通過這項稅改法案。民主黨議員批評這項法案是圖利富人和企業，全都投下反對票，共和黨也有13位議員倒戈。

美國國會自共和黨總統雷根的時代以來就未曾徹底修訂稅法，眾院通過的這項法案雖然不像雷根1986年推動的全面稅改法案涵蓋那麼廣，但比起其後至今的稅改行動都更具雄心。

有線電視新聞網（CNN）報導，白宮發布聲明說，川普讚揚眾院通過這項「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act）。他表示：「我們承諾給予美國人民歷史性減稅，這是邁向實現承諾的一大步。」

眾院表決通過雖然讓共和黨和川普朝向一個世代以來最重大的稅法改革邁出重大一步，但亟盼獲得1月上任以來首項重要立法勝利的川普還得期待參院也通過。

這項法案標榜要降低美國企業和家庭的稅率，但有些共和黨議員對內容表示關切，憂心減稅可能導致國債飆增。

路透社報導，這項法案將把個人和家庭的稅率級距由7級簡化為4級，並將企業稅率由35%降至20%，據估計這將使得聯邦赤字在今後10年間增加將近1.5兆美元。

不過，稅改法案在參議院前路多艱，主因共和黨在參院只以52比48席略佔多數，表決時共和黨議員跑票不能超過兩票，而且還面臨多項政治障礙，包括關於聯邦赤字、健保和減稅利益分配的考量。

下周逢感恩節假期，據料參院要到假期後才會有決定性的行動。