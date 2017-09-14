強國興起「炫富製造業」 銅板價最多可炫1400萬現鈔

這些令人欣羨的「炫富照」背後隱藏的秘密。（圖擷取自微信上的中國）

2017-09-14 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕土豪是這樣來的？網路上常常可以看到中國人面前堆著大把現金，或用名車鑰匙排出英文名字的種種炫富照片，不過在這些人人欣羨不已的照片背後，有幾張真的是有錢人拍的呢？原來最近中國已有一個特殊行業漸漸興起，那就是所謂的「炫富製造業」。

中國網路媒體「微信上的中國」刊文表示，現在已有一些店家在網路上公開提供所謂的「訂製炫富業務」，舉凡現金炫富照、名車炫富照、金融卡餘額照等，大部分常見的炫富行為都可透過這些公司提供的服務達成，要價方面更是十分低廉。

「微信上的中國」實際聯繫店家發現，現金炫富是最入門款也是最暢銷的一款服務，買家只要花人民幣10元（約新台幣46元）便可取得20萬人民幣（約新台幣92萬元）現鈔的訂製炫富照，再加10塊人民幣還可加送影片，店家目前提供的方案最高可炫300萬人民幣（約新台幣1400萬元）現鈔，要價70元人民幣。

除此之外，店家還提供各種訂製炫富照片、影片，其中小細節均可量身訂做，包括戴著鑽石戒指的手放在超跑方向盤上、用美鈔排出特殊字樣、和知名人士聚餐的照片等等。店家指出，上述在超跑車內舉牌炫富（讓證明拍照者身分的事物入鏡）的實拍影片一段要價100元人民幣（約新台幣460元），若嫌太貴也可選擇後製聲音檔嵌入影片，要價僅需新台幣30元。

「微信上的中國」指出，隨著炫富製造業在網路上知名度大開，越來越多年輕人前來一試，不過存心仿冒賺錢的民眾也隨之而來。有不少自稱正規的店家痛批自己實拍的「炫富訂製照」被黑心業者拿去改圖，用更低廉的價格賣給更沒預算的炫富者，「現在我們拍照都會給客人拍2-3個角度」上述業者氣憤地說「這樣一來，改圖的終究會被人看穿！」