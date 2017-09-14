輕易遭闖 英喬治王子學校維安惹議

2017-09-14 01:30

〔中央社〕英國喬治王子才入學不到1星期，今天就傳出有人闖入試圖行竊遭逮，校園維安將進行全面檢討。

威廉王子夫婦的長子喬治小王子7日入學，就讀私立托馬斯巴特希學校（Thomas's Battersea ）。

然而，英國廣播公司（BBC）報導，本地時間今天下午2時15分，有一名40歲女子闖入校內後被逮，目前仍遭拘留。

蘇格蘭警場表示，事件發生後，警方正與校方合作，檢討學校的維安安排。

警方發言人表示，警方在事發後第一時間趕抵現場。「警方是王子維安的一環，我們會繼續密切與學校合作，校方負責校內建物維安。」

肯辛頓宮則是表示已知此事件，但不針對維安置評。

「每日郵報」報導，據了解，事發當時喬治王子正在學校教室上課。而早在喬治入學之前，就有人對托馬斯巴特希學校的維安提出質疑。

54歲女子摩爾（Sarah Burnett-Moore）當時實地測試學校維安。在她拍攝的影片中，可看到她直接走進這所一年學費要價1萬8000英鎊（約新台幣72萬元）的學校，鐵門和學校大門都敞開，無人看管。她甚至直接走到接待處，過程中沒看到任何一個人。

摩爾當時表示，學校維安如此鬆散「令人震驚」，想到喬治之後要來就讀，「也令人憂心」。據知當時學校還沒開學，但有承包商在進行校內整修。

摩爾對於她竟然能如此輕易侵入學校感到不可置信，她說：「我可以帶個炸彈進去，設定在星期四（喬治王子入學日）爆炸。」

她表示：「我就住在距離學校200公尺的地方，我和許多鄰居都很擔心維安問題，因為喬治王子入學可能會讓這個地區成為攻擊目標。」