紐西蘭大選前夕 華裔議員被爆是「中國間諜」

紐西蘭國會大選在即，華裔議員楊健陷入「間諜門」，被媒體踢爆曾在中國菁英軍事院校受訓、任職，成為紐西蘭情報單位的調查對象。（美聯社）

2017-09-13 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭國會大選在即，華裔議員楊健被媒體踢爆是「中國間諜」，楊健曾在中國菁英軍事院校受訓、任職，成為紐西蘭情報單位的調查對象。對此，楊健嚴正否認指控，中國外交部發言人也批報導不實、無中生有。

英國金融時報（FT）和newsroom.co.nz聯合調查報導，2011年當選紐西蘭國會議員、出生中國的楊健，和中國一所精英軍事院校有關，指他在該校受訓和任教10年，以及他受到紐西蘭安全情報部門的調查。金融時報指出，目前沒有已知的其他西方國家現任國會議員和中國情報單位有這樣廣泛的關聯；此消息曝光「令人質疑西方是否準備好處理中國日益積極影響和監視外國政府的動作」。

對此，楊健嚴正否認他是北京的間諜，並稱自己以身為紐西蘭公民為榮。他質疑，這項指控發生在9月23日大選前10天曝光，是別有居心，「這是匿名人士的抹黑伎倆，僅因我是華裔，而在大選前10天中傷我和國家黨。」

楊健表示，他曾在中國空軍工程大學和洛陽外國語學院就讀，也在後一所學校任教，教授英語與美國研究。《金融時報》稱，後一所院校培養軍事情報人員。楊健也說，有一些學生受到收集、監控和翻譯情報的訓練，「如果你把這些學生定義為間諜，那麼，是的，我是曾教過間諜」，「一旦你明白了這個體系和這些大學是怎麼一回事，那我就不是一名間諜，而只是一位老師」。

中國外交部今日例行記者會也有記者問到此事，發言人耿爽說，對於其他國家內部事務，不作評論，同時也表示，堅決反對個別媒體發表不實報導、捕風捉影、無中生有。