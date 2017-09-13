太極拳師遭徐曉冬擊敗後 被爆開始練習搏擊...

中國「格鬥狂人」徐曉冬（右），4月時因「秒殺」太極拳師魏雷（左）一戰成名，事後出言挑釁中國武術界，引起「武林紛爭」。（圖擷取自微博）

2017-09-13 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬，4月時因「秒殺」太極拳師魏雷一戰成名，事後出言挑釁中國武術界，引起「武林紛爭」。最近網路上出現魏雷練習搏擊的影片，遭網友調侃，「這頓揍沒白挨，總算知道該練什麼了。」

今年4月27日，魏雷與徐曉冬在成都怡禪道館對壘，比賽開始時先由徐曉冬先發難，左右重拳連發，魏雷雖能招架得住，但已是步伐不穩屢屢倒退。徐曉冬見機不可失欺身而上，拳頭如狂風驟雨打在魏雷身上。魏雷終於抵擋不住，一個踉蹌就倒在地上，徐曉冬毫不憐憫，繼續打得兇狠，讓裁判連忙叫停。從徐曉冬出拳到裁判結束比賽，整段過程約在10秒內，但從徐動手到魏雷倒地，其實只在4、5秒左右。

魏雷事後稱，自己有打倒徐曉冬的實力，但受到師父囑咐萬不可使出內力絕招，只能用外力應付。魏雷說，這是遵循師父的教導不濫用武力，要是真用內力打，可能幾天之後就出人命，對方應該要感激他。

綜合媒體報導，最近魏雷被發現在練習搏擊的影片，但他稱現在開始研究現代搏擊技術，但不能算練習，只是在體驗。魏雷表示，現在就是想體驗一下搏擊，看看這些差距，跟現在練習的傳統武術有什麼的區分。

魏雷指出，他輸給徐曉冬不感到羞恥，透過徐曉冬的行為，覺得徐不是一個真正的武者，徐曉冬侮辱了他的對手，已經告別了武者該有的精神狀態。對於網友的調侃，魏雷說，「他們嘲笑就嘲笑吧，我做我的事情，我不是為了他們做這件事。」

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