中國嚴管社群平台 又有4時事節目遭停播

中共第19次全國代表大會將在下月中召開，官方為維護政權穩定，持續加強輿論管控。圖為中國國家主席習近平。（路透資料照）

2017-09-13 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中共第19次全國代表大會將在下月中召開，官方為維護政權穩定，持續加強輿論管控，社群平台微信將被管制監控。中共除了管制社群平台，還將幾個時事評論的電視節目停播。

綜合媒體報導，香港鳳凰衛視透露，《鏘鏘三人行》、《震海聽風錄》及《時事辯論會》3個時事評論節目將從本週起開始停播。《鏘鏘三人行》也在官方微博聲明，因節目調整而暫時停播，隨後「鏘鏘三人行」也被微博列為禁搜字眼。《震海聽風錄》及《時事辯論會》的官方網站目前已無法瀏覽。

據《聯合報》報導，東方衛視的熱門節目《金星秀》在稍早喊停，主持人金星在微博上指出，「就是因為節目做得好，收視率又居高，就遭到小人的嫉妒！自己沒本事吧就寫信給領導，領導為了自保就先把節目撤掉」。但據北京消息人士稱，「有高官認為，今年要開19大，怎麼可以讓一個變性人引導輿論」、「毒舌的綜藝節目引導不良風氣」。

中國網友「帥哥凹凸Man」在微博上表示，一種莫大的傷感，有一種說法，如果只出現一種聲音是很危險的，文化大革命真會如前總理溫家寶所指的會再來一次？

許多網友在微博上表示節目停播的看法，但都不明確指出節目名稱，疑似怕被禁，「竇文濤主持的鳳凰衛視深夜三人談話節目（節目名字5個字為啥不直接寫出來我也是呵呵了）」、「鳳凰某談話節目停播，這是什麼情況？難道這樣的好節目也容不下了嗎？唉​」、「剛聽說鳳凰衛視《鏘-鏘-三/人/行》節目停播了」。

「鏘鏘三人行」被微博列為禁搜字眼。（圖擷取自微博）

「鏘鏘三人行」微博無法再留言評論。（圖擷取自微博）