聯準會主席葉倫任期將滿 曾會第一千金

2017-09-13 00:36

〔中央社〕美國財政部長梅努欽今天說，美國總統川普正在考慮出任聯邦準備理事會下任主席的人選，現任主席葉倫也是多位人選之一。根據葉倫行程表，她7月間曾短暫會晤第一千金伊凡卡。

梅努欽（Steven Mnuchin）接受CNBC電視台訪問時，稱讚葉倫（Janet Yellen）的表現，但也表示，她只是川普考慮的下任聯準會主席人選之一。

葉倫目前的4年任期即將於明年2月屆滿。川普目前正在考慮要讓葉倫續任或換人，但尚未宣布他的決定。

根據聯準會公布在網站的葉倫7月行程表，川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）在7月17日造訪聯準會總部，與葉倫共進早餐。行程表中並未說明這次會晤的目的或是討論的主題。

伊凡卡在白宮擔任無給職的助理和顧問，這個角色並無明確規範，因此招來批評。這場先前未對外透露的會晤對總統的家人而言也不太尋常。

川普在一周後告訴「華爾街日報」（Wall Street Journal），葉倫「絕對仍在角逐行列」，有可能再任一屆聯準會主席。這個說法令一些認為川普會撤換葉倫的人大感意外。

不過，葉倫上個月發表演說時，大力捍衛在2008年金融海嘯後實施的金融監管機制，這雖然只是重申她先前的立場，但一般認為意在警告川普政府，可能會導致她不為川普所喜。

葉倫每周都與梅努欽開會，7月間也曾會晤川普的首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn），他是獲川普考慮接替葉倫的主要人選之一。

不過，寇恩曾批評川普對上個月維吉尼亞州白人至上主義分子致命暴力行動的反應，媒體報導認為他如今已不再呼聲最高。